Количество стран-участниц международного конкурса «Десантный взвод» с 2015 года увеличилось в три раза

В текущем году в состязаниях будут принимать участие около 400 десантников, представляющих 10 государств Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки.

С 2015 года количество стран-участниц конкурса «Десантный взвод» Армейских международных игр увеличилось в три раза.

В первом конкурсе «АрМИ-2015», который проводился на полигоне Дубровичи в Рязанской области , участвовали всего три команды и две страны-наблюдательницы. В 2016 году на полигоне Раевский под Новороссийском в состязаниях принимали участие уже шесть команд и две страны-наблюдательницы. В прошлом году в Китае были заявлены также шесть команд.

В текущем году на территории Псковской области впервые пройдут подобного рода международные состязания, в которых будут участвовать команды из 10 государств, пять из которых являются дебютантами данных соревнований.

Очевидно, что популярность конкурса «Десантный взвод» за все время существования игр выросла в разы у военнослужащих со всего мира. Состязания по полевой выучке среди десантных подразделений — одни из самых зрелищных на Армейских международных играх.

Проведение подобных соревнований позволяет участникам совершенствовать свои профессиональные навыки, укрепить дружественные связи и обменяться опытом с коллегами из других стран.

В текущем году в конкурсе будут принимать участие около 400 десантников, прибывших в Россию из Восточной Европы, Африки, Ближнего Востока, Азии и Южной Америки.

Торжественная церемония открытия состязаний состоится 28 июля на полигоне Завеличье под Псковом . Официальный старт конкурсу даст командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков

Конкурс будет проводиться на трех военных полигонах Псковской десантно-штурмовой дивизии с 28 июля по 9 августа.