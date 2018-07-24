Пациентка столичной клиники умерла во время пластической операции

Москве по факту смерти пациентки в одной из частных клиник возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.

Инцидент произошел 23 июля. В ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась. В настоящее время в клинике проведен обыск, изъята медицинская и иная интересующая следствие документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник уточняет, что пациентке должны были делать пластическую операцию, а после укола лидокаина ей стало плохо.

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