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Пациентка столичной клиники умерла во время пластической операции
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Пациентка столичной клиники умерла во время пластической операции 

Свободная пресса 54 минуты назад
В Москве по факту смерти пациентки в одной из частных клиник возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления СКР.
Инцидент произошел 23 июля. В ходе проведения хирургического вмешательства 39-летняя женщина почувствовала себя плохо и через непродолжительное время скончалась. В настоящее время в клинике проведен обыск, изъята медицинская и иная интересующая следствие документация. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В свою очередь РИА Новости со ссылкой на источник уточняет, что пациентке должны были делать пластическую операцию, а после укола лидокаина ей стало плохо.
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