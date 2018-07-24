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Вероника Скворцова и Дмитрий Азаров посетили онкоцентр и больницу им. Середавина
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Вероника Скворцова и Дмитрий Азаров посетили онкоцентр и больницу им. Середавина 

Волга Ньюс 54 минуты назад
Визит начался с посещения Самарского областного онкоцентра. В этом медучреждении на сегодняшний день есть все для оказания качественной диагностической и медицинской помощи, онкоцентр считается одним из лучших в стране и рекомендован для медицинского туризма.
Затем Дмитрий Азаров и Вероника Скворцова посетили Самарскую областную клиническую больницу им. Середавина, где ознакомились с работой мобильного офтальмологического комплекса и ангиографического кабинета. Здесь проводят стентирование сосудов мозга, сердца, почек, различные лечебные и диагностические процедуры. Оборудование для этого было приобретено при подготовке к ЧМ-2018.
Также в ходе визита Вероника Скворцова высоко оценила работу медиков региона во время проведения матчей чемпионата мира по футболу.
"Если говорить о Самарской области, это наш региональный чемпион, потому что самая большая нагрузка была на этом регионе — 2700 пациентов получили медицинскую помощь, из них более 90% на месте, остальные были эвакуированы в соответствующие стационары. Более 30 больных были госпитализированы, четверо прооперированы, " — подчеркнула Вероника Скворцова.
Кстати, во время ЧМ-2018 в СОКБ им. Середавина была проведена сложная нейрохирургическая операция иностранному туристу. Благодаря ей удалось спасти жизнь пациенту, и уже через две недели он сможет отправиться домой.
"Вся страна радовалась тому, как качественно и своевременно оказывалась помощь самарскими медиками. Честь и хвала всей вашей команде! — подчеркнула Вероника Скворцова. — Вы уже являетесь национальным резервом для всех грядущих масштабных мероприятий".
Глава региона наградил членов медицинской команды ЧМ-2018 за участие в проведении первенства памятным знаком. Вместе с Вероникой Скворцовой он поблагодарил самарских медиков за четкую, слаженную, профессиональную работу.
Напомним, визит министра здравоохранения РФ приурочен к проведению в Самаре 24 и 25 июля стратегической сессии, где обсудят вопросы, касающиеся повышения качества оказания медицинской помощи. В разработке документа участвуют представители всех органов власти, региональные и федеральные эксперты, общественники, предприниматели и др.
Ранее в муниципалитетах прошло обсуждение планов развития каждого субъекта региона, теперь проходят областные сессии по блокам. Инициатором такого формата работы над стратегией развития Самарской области выступил Дмитрий Азаров.
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