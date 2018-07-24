Пользователей Интернета попросили подарить имя марсоходу

Британское космическое агентство объявило публичный конкурс, в ходе которого будет выбрано «имя» для марсохода миссии «Экзомарс» (ExoMars). Его планируют запустить к Красной планете в августе 2020 года.

"Марсоход миссии «Экзомарс» является жизненно важной частью нашего путешествия, и мы просим Вас стать сопричастным этой захватывающей миссии и подарить имя аппарату, который будет исследовать поверхность Марса", — заявил астронавт Тимоти Пик (Timothy Peake).

"Марс — это удивительное место, где однажды люди будут работать вместе с роботами, чтобы собрать новые знания и найти жизнь в нашей Солнечной системе [помимо Земли — прим.ред.]", — добавил астронавт.