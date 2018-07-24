ГБУ «Жилищник Останкинского района»: Соглашение о реструктуризации поможет должникам за «коммуналку» избежать суда

Соглашение о реструктуризации, заключаемое жителями, задолжавшими за услуги ЖКХ с управляющей компанией, поможет должникам избежать суда. Как сообщили в ГБУ «Жилищник Останкинского района», сделать это необходимо прежде чем УК начнет процедуру передачи документов в суд.

— Такое соглашение позволяет оплачивать долги в рассрочку. Составляется удобный для потребителя график оплаты и при прилежном его соблюдении оплата задолженности меньше ударит по карману, — пояснили там.

С начала текущего года такой возможностью воспользовалось 123 человека, попавших в трудную жизненную ситуацию; их общий долга составляет 10, 2 млн рублей.

В противном случае «ответить за долги» придется в суде. За истекший с начала года период туда передано 265 пакетов документов. С помощью судебных органов это позволит вернуть порядка 18 млн рублей. (иб)