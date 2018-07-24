Производство ключевого компонента красок и клея вырастет в 1,5 раза

Нижегородская область , 24 июля. — ООО «Компания Хома» ввела в эксплуатацию новую технологическую линию для производства основы клеевых и лакокрасочных материалов. Компания планирует нарастить выпуск этого вида продукции на 40% и увеличить свою долю на российском рынке с 11% до 15%. Реализация проекта стала возможной благодаря предоставленному ФРП льготному финансированию в размере 150 миллионов рублей.

Сотрудничество с «Компанией Хома» наглядно иллюстрирует приоритеты Фонда и принципы нашей работы. Химическая промышленность занимает третье место в нашем портфеле по объему финансирования, на её развитие мы уже предоставили свыше 7 млрд рублей. Радует высокий темп реализации проекта: заём был выдан всего лишь год назад в июле 2017 года. И вот новая технологическая линия уже действует, став 56 открытым производством в портфеле Фонда, —

отметил директор ФРП Роман Петруца.

На заводе в Дзержинске Нижегородской области будут выпускаться стирол-акриловые дисперсии — важнейший компонент производства лаков, красок, клеевых покрытий для металла и дерева. До недавнего времени доля импорта в этом сегменте рынка составляла 29%, однако с открытием нового производства ситуация изменится.

«На средства займа было закуплено новое оборудование, которое позволит увеличить производственные мощности предприятия в 1,5 раза — с 24 тыс. тонн до 36 тыс. тонн в год и вывести на российский рынок новую конкурентоспособную продукцию», — прокомментировал генеральный директор компании Сергей Новиков

«Компания Хома» разрабатывает рецептуры и технологии создания новой продукции в собственном научно-исследовательском комплексе. Он составляет конкуренцию лучшим мировым практикам по наукоемкости и компетенциям сразу в нескольких направлениях: связующие и клеящие материалы для целлюлозно-бумажной, кожевенной, тканой и нетканой промышленности, связующие для производства лакокрасочных материалов, клеевые материалы для промышленного производства (мебели, тары, упаковки, этикетки, защитных пленок, скотчей), материалы для строительства и ремонта.

Проект расширения производства рассчитан на четыре года и оценивается в 459 миллионов рублей, 150 из которых предоставил Фонд развития промышленности . Осенью 2018 года запустится линия поливинилацетатных дисперсий, в 2019 году увеличится объем производства водно-дисперсионных и полиуретановых материалов. Более 15% продукции пойдёт на экспорт.

Справочно

ООО «Компания Хома» с 1998 года производит полимерные дисперсии и клеевые материалы для различных отраслей промышленности: лакокрасочной, строительной, мебельной, деревообрабатывающей, упаковочной, целлюлозно-бумажной.

Производственный комплекс компании сертифицирован по ГОСТ ISO 9001-2011 компанией Tuv. Процесс производства отвечает требованиям законодательства в области охраны окружающей среды, обращения с отходами и химическими веществами, а выпускаемая продукция соответствует экологическим стандартам и безопасна для окружающей среды и человека. Более подробная информация представлена на сайте www.homa.ru