Как сделать зеркальное отображение в Photoshop

Откройте Adobe Photoshop и загрузите в него выбранную картинку, для которой хотите сделать отражение. Найдите пункт «Файл» -> «Открыть…»

Затем скопируйте слой с открытым изображением. Для этого кликните левой кнопкой мыши на слой и выберите команду «Создать дубликат слоя», либо используйте команду клавиш «Ctrl + J».

После скопированный слой нужно перевернуть по вертикали или горизонтали. Это зависит от того, с какой стороны предмета вам нужно отражение. Например, отражение предмета должно быть под ним. Тогда на главной панели выбираем «Редактирование» -> «Трансформирование» -> «Отразить по вертикали».

Получившееся «отражение» с помощью инструмента «Перемещение» нужно аккуратно расположить под изначальным изображением.

Далее выберите слой с перевернутым изображением и нажмите на значок маски, который находится под всеми слоями.

Кликнете на маску и выберите слева на панели команд «Инструмент градиент».

Выбранный цвет при этом должен быть черным. Наверху в настройках нужно выбрать параметр «Линейный градиент». Удерживая клавишу Shift, левой кнопкой мыши снизу вверх накладываем градиент до достижения желаемого эффекта.

Выберите слой с перевернутым изображением и найдите над слоями настройку «Непрозрачность». Выставите этот параметр на нужные для вас значения в зависимости от желаемого результата.

Не забудьте сохранить полученное изображение!

Как сделать зеркальное отображение в Photoshop на английском

Если у вас английский интерфейс Adobe Photoshop и вы не хотите его изменять на русский, то следуйте следующей инструкции.

Откройте программу и загрузите в нее файл с изображением с помощью File -> Open.

Затем скопируйте слой с картинкой с помощью клавиш «Ctrl + J».

На главной панели выберите Image -> Image Rotation -> Flip Canvas Vertical или Flip Canvas Horisontal, в зависимости от желаемого результата.

С помощью инструмента Move Tool расположите полученное «отражение» около предмета. Выберите слой с перевернутым изображением и нажмите на значок маски. Кликнете на маску. Чтобы наложить градиент, найдите инструмент Gradient и выберите настройку Linear Gradient. Удерживая клавишу Shift, левой кнопкой мыши наложите градиент до достижения желаемого эффекта.

После этого над слоем с «отражением» предмета найдите настройку Opacity и выставите нужную прозрачность изображения.

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