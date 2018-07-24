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Массовые крещения ожидают в Русской церкви 28 июля
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Массовые крещения ожидают в Русской церкви 28 июля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Традиция массовых крещений в водоемах на праздник Крещения Руси в последние годы всё больше входит в употребление в России, сообщил во вторник на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.
"Конечно, такой доброй идеей, которая связана с Днем крещения Руси, является инициатива о проведении массовых крещений в этот день", — сказал Волков на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», посвященной предстоящему 1030-летию Крещения Руси, говоря об особенностях праздника.
Вообще, все последние годы, добавил он, Русская православная церковь «по личному настоянию патриарха проводит очень существенную работу с людьми, которые готовы принять крещение». Чтобы стать членом Церкви, нужно посетить несколько занятий по катехизации — пообщаться со священником, изучить Священное Писание.
"Подготовка людей к вхождению в Церковь очень важна. И в этом смысле, наверное, мы будем свидетелями того, что в ближайшие годы эта новая практика — массового крещения людей в период, близкий к Дню Крещения Руси, к 28 июля, — будет иметь место во многих епархиях нашей Церкви. Я думаю, что это очень правильное по смыслу движение", — сказал Волков.
Массовые крещения в конце июля пройдут в разных регионах страны. Так, в Екатеринбургской епархии 28 июля массовое крещение для всех желающих состоится в водах реки Чусовой. Также особой популярностью пользуется этот обряд в южных регионах России.
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