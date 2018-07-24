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Проконсультироваться с врачами могут жители Митина в шатре здоровья
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Проконсультироваться с врачами могут жители Митина в шатре здоровья 

Управа района Митино 1 час назад
Фото: Управа района Митино
Бесплатно проверить здоровье, проконсультироваться с врачами, посетить познавательные лекции и мастер-классы по здоровому образу жизни смогут в городских парках москвичи каждые выходные до 9 сентября. В СЗАО шатер здоровья работает в парке «Северное Тушино» по адресу: ул. Свободы, д. 56 (павильон расположен слева от главного входа).
— По выходным в специально оборудованных шатрах в парках можно будет получить консультации врачей общей практики, измерить давление, определить индекс массы тела. Там же можно будет пройти различные обследования, получить рекомендации специалистов разного профиля или при необходимости подобрать программы спортивных нагрузок, обучиться оказанию первой помощи. Для столицы это первый марафон, посвященный здоровью горожан, такого масштаба, — рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Всего в шатрах здоровья планируется проводить консультации по десяти медицинским направлениям. Прием будут вести врачи общей практики, дерматологи, отоларингологи, неврологи и психотерапевты. Горожане смогут задать интересующие их вопросы о своем ребенке педиатру, подобрать для себя оптимальную программу спортивных нагрузок со специалистом по лечебной физкультуре и врачом-реабилитологом.
Подробное расписание лекций и встреч можно увидеть по ссылке: mosgorzdrav.ru/ru-RU/project/default/summer.html. (ср)
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