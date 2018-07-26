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Путь в рай лежит через моря: в конкурсе «Поездка в рай» открыто шестое задание
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Путь в рай лежит через моря: в конкурсе «Поездка в рай» открыто шестое задание 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Кому-то прямо сейчас жарко, кто-то мёрзнет под проливным ливнем, а кто-то просто ещё на работе. Но у всех наверняка найдётся общая черта: никто бы не отказался от поездки в рай. Например, в отель Gamers Paradise в Таиланде! Ведь в этом месте можно осуществить практически все отпускные мечты: вымокнуть и просолиться в океане, прогуляться по экзотическим джунглям, испытать знаменитый тайский массаж и наконец-то вволю поиграть в двух игровых залах на мощных игровых компьютеров с гигабитным интернетом!
Если вы считаете, что «Поездка в рай» — это для вас, то вполне возможно, вы совершенно правы. Остаётся мелочь: доказать это. Сделать это можно традиционным путём: ответив на вопросы нашей викторины. И как раз сегодня открылся её предпоследний, шестой этап. И он один из самых жестоких: в нём вас будут дразнить великолепными видами экзотических морей!
Чтобы пробраться в финал и принять участие в решающем розыгрыше главного приза, поездки на двоих в отель Gamers Paradise, у вас есть время до 29 июля. А если вы хотите получить льготный билет на розыгрыш, времени ещё меньше: последний шанс выиграть быстрый доступ с помощью передачи «Игромания утром» будет завтра, 27 июля. Напомним: все прямые трансляции сейчас проводятся непосредственно из отеля, так что оценить роскошные номера, прохладные бассейны, живописные джунгли и прочую экзотику можно на нашем Twitch-канале.
Итоги конкурса мы подведём не позднее 31 июля. Рай ждёт вас, так что поторопитесь, и желаем удачи!
Хочу в рай! | Узнать больше о Gamers Paradise
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