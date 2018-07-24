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Игромания остаётся в раю, а вас ждёт «Поездка в рай»
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Игромания остаётся в раю, а вас ждёт «Поездка в рай» 

Игромания.ру 1 час назад
Фото: Игромания.ру
Вот уж вторую неделю в офисе Игромании просторно и тихо: боевой десант редколлегии перенёс свою бурную деятельность в тропики. Вот уже почти две недели все прямые эфиры, передачи «Игромания утром», стримы новых и популярных игр, мини-турниры и прочие игровые развлечения проходят из отеля Gamers Paradise в Таиланде!
Особенность отеля в том, что заядлые геймеры не будут ни дня скучать без своих любимых игр. Для них на крыше выстроено два игровых зала с полсотней мощных игровых компьютеров с гигабитным интернетом! А для всех остальных найдутся роскошные номера, просторные бассейны, экзотические джунгли, тропическая природа и океан, который плещется неподалёку.
Давайте с него и начнём. Есть у вас огромный монитор? Выводите на него трансляцию, включайте вентилятор и представляйте, что вы на тайском пляже!
Но вначале давайте совершим прогулку по Пхукету с нашими трудолюбивыми командировочными.
Ещё больше прямых трансляций из Таиланда можно найти на нашем Twitch-канале. И у нас главная новость: ударная группа вещателей остаётся в раю ещё на неделю, так что следить за их стримами, информационными передачами, мини-турнирами и экскурсиями можно будет ещё долго! Вдобавок до конца недели ещё можно выиграть пропуск на розыгрыш нашего главного приза, поездки в рай на двоих.
Напоминаем: на сайте идёт конкурс «Поездка в рай». В нём уже открыты почти все вопросы об играх, связанных с тропической экзотикой, летними развлечениями и прочим «отпускным» радостям. Ещё два заключительных вопросов вы услышите в ближайшие дни. Чтобы попасть в финал, надо до 29 июля набрать не менее двадцати баллов с первого раза.
Не позднее 31 июля мы определим победителя, который сможет провести до тридцати дней в отеле Gamers Paradise вместе со спутником или спутницей. В призовой комплект входят билеты на самолёт, трансфер до отеля, шведский стол, еженедельная вечеринка на крыше и неограниченный доступ к игровым залам.
Конкурс идёт, рай ждёт! Поспешите.
Хочу в рай! | Узнать больше о Gamers Paradise
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