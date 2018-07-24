Ковтун: Мурманская область успешно сотрудничает с соседними странами

Встреча главы региона, госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты , который совершает рабочую поездку в регион, состоялась в ходе экспертно-медийного пресс-тура в Мурманскую область, организованного постоянным комитетом Союзного государства и МИА «Россия сегодня». Цель пресс-тура — знакомство с реализацией российской программы освоения Арктики.

Швеции, Ковтун отметила, что МИД РФ признал взаимодействие в Баренцевом/Евроарктическом регионе историей успеха. «Мы сотрудничаем с регионами Норвегии Финляндии , у нас подписаны долгосрочные соглашения, например соглашению с норвежским Финнмарком исполнилось 25 лет. Мы настолько тесно сотрудничаем и взаимодействуем, что никакие охлаждения на мировой политической арене не отразились на нашем межрегиональном сотрудничестве, — сказала Ковтун.

Она также сообщила о том, что за эти годы в регионе было реализовано множество международных проектов. Один из них — комплекс по долгосрочному хранению твердых ядерных отходов в Сайда губе.

»Это продукт международной кооперации. Работали над ним около 12 стран, сегодня проблема утилизации и долговременного хранения ядерных отходов решена. Уникальный проект, которому нет равных", — отметила глава региона.

Договор о создании Союзного государства России Белоруссии был подписан 8 декабря 1999 года в Москве . Согласно договору, в полномочия Союзного государства входят внешняя политика, оборона и безопасность, бюджетная, денежно-кредитная и налоговая системы, таможенные вопросы, системы энергетики, транспорта и связи. Постоянный комитет Союзного государства является рабочим аппаратом высшего государственного совета и совета министров.

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