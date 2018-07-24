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Израильские военные рассказали, как сбивали сирийский Су-22
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Израильские военные рассказали, как сбивали сирийский Су-22 

Вести.Ru 52 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Израиль весь день транслировал сообщение на разных языках, где рекомендовал не входить без разрешения в свое воздушное пространство. Однако сирийский истребитель-бомбардировщик Су-22, по мнению ЦАХАЛ, проигнорировал это предупреждение. Он взлетел с авиабазы Т4 и сразу направился в сторону границы еврейского государства, пишет агентство «Интерфакс» со ссылкой на израильских военных.
Боевой самолет упал на территории Арабской Республики, в южной части Голанских высот. Судьба экипажа не известна. Однако местные СМИ сообщают, что пилот, полковник ВВС Сирии, погиб.
Напомним, сегодня стало известно, что израильская ПВО сбила истребитель Су-22 Сирийской Арабской Республики. Самолет вошел в воздушное пространство Израиля и через 2 километра был уничтожен двумя ракетами ЗРК Patriot.
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