Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» завершил пребывание на острове Кипр

СКР покинул Лимассол после пополнения припасов и отдыха экипажа и продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.

Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота «Сметливый», выполняющий задачи в Средиземном море, завершил программу захода в порт Лимассол на острове Кипр

Пребывание корабля в иностранном порту было использовано для пополнения запасов и отдыха экипажа.

СКР «Сметливый» покинул Лимассол и продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.