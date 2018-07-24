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Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» завершил пребывание на острове Кипр
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Сторожевой корабль Черноморского флота «Сметливый» завершил пребывание на острове Кипр 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
СКР покинул Лимассол после пополнения припасов и отдыха экипажа и продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
Сторожевой корабль (СКР) Черноморского флота «Сметливый», выполняющий задачи в Средиземном море, завершил программу захода в порт Лимассол на острове Кипр.
Пребывание корабля в иностранном порту было использовано для пополнения запасов и отдыха экипажа.
СКР «Сметливый» покинул Лимассол и продолжил выполнение задач в составе постоянной группировки Военно-Морского Флота России в Средиземном море.
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