Пиццерия, закрытая за антисанитарию, вновь открыта в Нижнем Новгороде

Кафе «Пицца Рика», закрытая за антисанитарию, досрочно открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.

Напомним, пиццерию «Пицца Рика» в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода, а также в Богородском районе Нижегородской области закрыли на три месяца из-за антисанитарии. Согласно заключению санитарного врача Роспотребнадзора , нарушения, выявленные в «Пицца Рикка», представляют опасность для людей и могут стать причиной отравлений, а также инфекционных и неинфекционных заболеваний. Постановление вступило в силу 16 июля.

10 июля владелец пиццерии обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания, предоставив доказательства того, что основания приостановления деятельности устранены.

Представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области представил заключение от 17 июля об устранении выявленных ранее нарушений в «Пицца Рикка».

По решению суда, административное наказание в виде приостановления деятельности пиццерии было прекращено досрочно.

Постановление суда не вступило в законную силу.