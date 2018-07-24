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Пиццерия, закрытая за антисанитарию, вновь открыта в Нижнем Новгороде
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Пиццерия, закрытая за антисанитарию, вновь открыта в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Кафе «Пицца Рика», закрытая за антисанитарию, досрочно открылась в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте Ленинского районного суда.
Напомним, пиццерию «Пицца Рика» в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода, а также в Богородском районе Нижегородской области закрыли на три месяца из-за антисанитарии. Согласно заключению санитарного врача Роспотребнадзора, нарушения, выявленные в «Пицца Рикка», представляют опасность для людей и могут стать причиной отравлений, а также инфекционных и неинфекционных заболеваний. Постановление вступило в силу 16 июля.
10 июля владелец пиццерии обратился в суд с ходатайством о досрочном прекращении административного наказания, предоставив доказательства того, что основания приостановления деятельности устранены.
Представитель территориального отдела управления Роспотребнадзора по Нижегородской области представил заключение от 17 июля об устранении выявленных ранее нарушений в «Пицца Рикка».
По решению суда, административное наказание в виде приостановления деятельности пиццерии было прекращено досрочно.
Постановление суда не вступило в законную силу.
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