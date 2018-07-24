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Об этапах становления артиста эстрады поговорят в культурном центре близ Дмитровского района
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Об этапах становления артиста эстрады поговорят в культурном центре близ Дмитровского района 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Встреча с магистром музыкального искусства Евгением Христовым пройдет 8 августа в Культурном центре «Онежский» близ Дмитровского района. Об этом сообщили в администрации центра. На встрече поговорят о том, как стать популярным на современной эстраде компетентным артистом.
— В рамках городской акции «Оффлайн среда» приглашаем на встречу с магистром музыкального искусства эстрады, продюсером и педагогом по вокалу Евгением Христовым. Среди учеников спикера — участники телепроектов «Голос. Дети», «Синяя птица» и юный солист Большого театра Кирилл Еропов, — рассказал сотрудник администрации.
Начало в 19.00. Вход свободный, но предварительно следует записаться на встречу по номеру телефона культурного центра 8 (495) 454-44-44.
Напомним, Культурный центр «Онежский» располагается по адресу улица Флотская, дом 25. (мю)
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