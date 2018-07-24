Starbucks откроет первую кофейню для глухонемых в США

В октябре Starbucks откроет первую кофейню для глухонемых и слабовидящих в США

Ресторан расположится в штате Вашингтон, вблизи Галлодетского университета — единственного в мире высшего учебного заведения для глухих и слабовидящих студентов, говорится в пресс-релизе компании.

В кофейню наймут от 20 до 25 глухонемых и слабовидящих сотрудников, которые в совершенстве владеют американским языком жестов. «Это исторический момент в непрерывном движении Starbucks за налаживание контакта с глухонемым и слабослышащим сообществом, в котором компания продолжает находить способы быть более открытой, доступной и доброжелательной для всех», — говорит исполнительный вице-президент Starbucks по розничной торговле в США Россанн Уильямс.

В новом заведении будут продаваться кружки с уникальным дизайном, разработанным глухим художником. Сотрудники будут носить фартуки, на которых будет написано Starbucks с помощью языка жестов. Посетители смогут сделать заказ с помощью языка жестов или через электронное табло: когда кофе будет готов, на экране высветится номер заказа. В других точках сети, как известно, о готовности напитков сообщают бариста.

В бизнес-портфеле Starbucks уже имеется кофейня для людей с ограниченными возможностями: ее открыли в 2016 году в Малайзии . С помощью такой меры сеть не только помогла объединению глухонемых и слабовидящих, но и расширила рабочие места для людей по всей стране.

Фото: News.starbucks.com