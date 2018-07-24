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Документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора подали четыре человека
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Документы в облизбирком для регистрации в качестве кандидатов на пост губернатора подали четыре человека 

Волга Ньюс 1 час назад
Так, помимо действующего врио главы региона Дмитрия Азарова, пакеты документов предоставлены в облизбирком депутатом губернской думы, руководителем фракции ЛДПР Александром Степановым, его коллегой по депутатскому корпусу  председателем совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Михаилом Маряхиным, а также лидером реготделения КПРФ, депутатом губдумы Алексеем Лескиным.
Напомним, выборы губернатора Самарской области назначены на 9 сентября 2018 года. Всего для участия в них свои кандидатуры выдвинули восемь человек. Пока документы для регистрации еще не поданы четверыми из них: Галиной Барановой от реготделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Андреем Евдокимовым от «Партии Роста», Виталием Кирсановым от «Коммунистов России» и директором Центра общественного самоуправления «Чистый город» Виктором Русиным.
Областной избирком продолжит прием документов от кандидатов 25 июля.
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