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В День ВМФ Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений будут свободно открыты для всех желающих
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В День ВМФ Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений будут свободно открыты для всех желающих 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Так, 29 июля жители и гости Севастополя смогут ознакомится с историей Черноморского флота и личностями, внесшими свой вклад в его основание, развитие и становление.
29 июля, в День ВМФ, Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений В Севастополе и Балаклаве будут свободно открыты для всех желающих.
С 12:00 до 18:00 жителям и гостям Севастополя будет предоставлена возможность посетить выставки, ознакомится с историей Черноморского флота и личностями, внесшими свой вклад в его основание, развитие и становление. Все желающие пройти с экскурсиями по подземному комплексу совершено секретного военного объекта периода «холодной войны», а также увидеть более 5 тыс. уникальных экспонатов, посвящённых Крымской войне 1853-1856 годов.
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