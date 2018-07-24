В День ВМФ Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений будут свободно открыты для всех желающих

Так, 29 июля жители и гости Севастополя смогут ознакомится с историей Черноморского флота и личностями, внесшими свой вклад в его основание, развитие и становление.

29 июля, в День ВМФ, Музей Черноморского флота и Военно-исторический музей фортификационных сооружений В Севастополе и Балаклаве будут свободно открыты для всех желающих.

С 12:00 до 18:00 жителям и гостям Севастополя будет предоставлена возможность посетить выставки, ознакомится с историей Черноморского флота и личностями, внесшими свой вклад в его основание, развитие и становление. Все желающие пройти с экскурсиями по подземному комплексу совершено секретного военного объекта периода «холодной войны», а также увидеть более 5 тыс. уникальных экспонатов, посвящённых Крымской войне 1853-1856 годов.