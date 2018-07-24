Ростовская область в этом году направит на систему предупреждения ЧС более 1,2 млрд рублей

"Единая система обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения и реагирования на ЧС в Ростовской области сформирована, общий объем финансирования из областного бюджета на программу по комплексной безопасности жителей региона до 2020 года превысит 5,5 млрд рублей", — цитируют губернатора в пресс-службе администрации Ростовской области.

Голубев отметил, что созданная в регионе система требует постоянной «донастройки», для этого в 2018 году будет направлено из регионального бюджета около 1, 2 млрд рублей.

В рамках мероприятий по противодействию ЧС до конца этого года, в частности, будут сформированы две пожарные части в жилых микрорайонах Ростова-на-Дону, приступил к выполнению обязанностей по предназначению объединённый пожарно-спасательный отряд в Каменском районе.