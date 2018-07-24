Ещё
Ростовская область в этом году направит на систему предупреждения ЧС более 1,2 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ростовская область в этом году направит на систему предупреждения ЧС более 1,2 млрд рублей 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Система обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и реагирования на ЧС в Ростовской области сформирована, но требует постоянного улучшения. На эти цели в 2018 году направят более 1 млрд рублей, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев по итогам селекторного совещания МЧС РФ.
"Единая система обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности населения и реагирования на ЧС в Ростовской области сформирована, общий объем финансирования из областного бюджета на программу по комплексной безопасности жителей региона до 2020 года превысит 5,5 млрд рублей", — цитируют губернатора в пресс-службе администрации Ростовской области.
Голубев отметил, что созданная в регионе система требует постоянной «донастройки», для этого в 2018 году будет направлено из регионального бюджета около 1, 2 млрд рублей.
В рамках мероприятий по противодействию ЧС до конца этого года, в частности, будут сформированы две пожарные части в жилых микрорайонах Ростова-на-Дону, приступил к выполнению обязанностей по предназначению объединённый пожарно-спасательный отряд в Каменском районе.
ТАСС: последние новости
МВД Германии: число потенциально опасных исламистов в стране достигло рекордного уровня Источник: в Башкирии задержали подозреваемых в убийстве топ-менеджера "ОДК-УМПО" Более 70 новых частей и соединений сформировано на западе России с 2016 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам306
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой24
Путин дал добро на новый мегамост614
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть59
Бузова попала в аварию61
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение