К приезду Александра Беглова перед островским детским садом заделали сразу шесть люков 

В Острове Псковской области рядом с детским садом к приезду полпреда президента Александра Беглова закрыли шесть канализационных люков. Об этом в «Фейсбуке» рассказал предприниматель из Острова Александр Михайлов. «Спасибо огромное М. Ю. Ведерникову за визит в детский сад «Радуга» в Острове! Два!года мы просили закрыть шесть канализационных люков рядом с детским садом мило прикрытых досочками. Опасались за безопасность жителей и детей. Результат был равен нулю. Но к приезду высокого начальства все было сделано! Более того в округе были вырублены кусты и выкошена территория на сколько глаз высоких чиновников обозреть может. Огромная просьба к Главе региона приезжать в Остров почаще, но менять объекты посещения. Глядишь, так и Остров приведем в порядок совместными усилиями», — отметил Михайлов. Напомним, вчера полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов в сопровождении врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова посетил энергоэффективный детский сад «Радуга» в Острове, который был был модернизирован по программе повышения энергоэффективности зданий в Северо-Западном федеральном округе.