К приезду Александра Беглова перед островским детским садом заделали сразу шесть люков 

Псковская губерния: последние новости

В Пскове на несколько часов меняется схема движения пяти автобусных маршрутов

Публичная активность по теме повышения пенсионного возраста в Псковской области минимальна - «Петербургская политика»

В 2017 году жильё в Псковской области получили 4 процента из числа нуждающихся семей