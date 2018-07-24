Ещё
К приезду Александра Беглова перед островским детским садом заделали сразу шесть люков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

К приезду Александра Беглова перед островским детским садом заделали сразу шесть люков 

Псковская губерния 1 час назад
В Острове Псковской области рядом с детским садом к приезду полпреда президента Александра Беглова закрыли шесть канализационных люков. Об этом в «Фейсбуке» рассказал предприниматель из Острова Александр Михайлов. «Спасибо огромное М. Ю. Ведерникову за визит в детский сад «Радуга» в Острове! Два!года мы просили закрыть шесть канализационных люков рядом с детским садом мило прикрытых досочками. Опасались за безопасность жителей и детей. Результат был равен нулю. Но к приезду высокого начальства все было сделано! Более того в округе были вырублены кусты и выкошена территория на сколько глаз высоких чиновников обозреть может. Огромная просьба к Главе региона приезжать в Остров почаще, но менять объекты посещения. Глядишь, так и Остров приведем в порядок совместными усилиями», — отметил Михайлов. Напомним, вчера полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов в сопровождении врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова посетил энергоэффективный детский сад «Радуга» в Острове, который был был модернизирован по программе повышения энергоэффективности зданий в Северо-Западном федеральном округе.
Псковская губерния: последние новости
В Пскове на несколько часов меняется схема движения пяти автобусных маршрутов Публичная активность по теме повышения пенсионного возраста в Псковской области минимальна - «Петербургская политика» В 2017 году жильё в Псковской области получили 4 процента из числа нуждающихся семей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам306
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой24
Путин дал добро на новый мегамост614
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть59
Бузова попала в аварию61
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение