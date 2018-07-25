Петербургский ЦБ собирается взвешивать посетителей

Теперь, оформляя электронный пропуск, сотрудники ведомства записывают данные о весе посетителя. Согласно заявлению учреждения, такую процедуру ввели с целью обеспечения безопасности в здании.

«В системах безопасности некоторых объектов Банка России, обеспечивающих пропускной режим, реализована возможность, которая исключает прохождение через входной шлюз более одного человека по одному электронному пропуску. Для использования данной возможности необходима информация о весе посетителя, которая фиксируется при оформлении пропуска», — объяснили корреспонденту «Фонтанка.ру» в управлении по связям с общественностью банка.

Однако в ведомстве не сообщили, что делать тем людям, которые резко набрали или снизили свой вес.

Фото: wikimedia.org.