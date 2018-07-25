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Петербургский ЦБ собирается взвешивать посетителей
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Петербургский ЦБ собирается взвешивать посетителей 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По сообщениям очевидцев, в главном управлении Банка России Санкт-Петербурга посетители вынуждены взвешиваться при входе.
Теперь, оформляя электронный пропуск, сотрудники ведомства записывают данные о весе посетителя. Согласно заявлению учреждения, такую процедуру ввели с целью обеспечения безопасности в здании.
«В системах безопасности некоторых объектов Банка России, обеспечивающих пропускной режим, реализована возможность, которая исключает прохождение через входной шлюз более одного человека по одному электронному пропуску. Для использования данной возможности необходима информация о весе посетителя, которая фиксируется при оформлении пропуска», — объяснили корреспонденту «Фонтанка.ру» в управлении по связям с общественностью банка.
Однако в ведомстве не сообщили, что делать тем людям, которые резко набрали или снизили свой вес.
Фото: wikimedia.org.
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