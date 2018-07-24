Новый кружок для пенсионеров запустили в досуговом центре района Арбат

Для пенсионеров района Арбат 23 июля запустили занятия по рисованию в рамках проекта «Московское долголетие» в Государственном бюджетном учреждении «Центр».

— На мастер-классе кто-то из горожан «серебряного» возраста впервые попробовал свои силы в живописи, но были не только новички. Всего собралось пять человек, — рассказала Илонна Багрий, организатор культурных мероприятий в Территориальном центре социального обслуживания «Арбат».

Отметим, что на занятии пенсионеров научили основам рисунка и работы с цветом. Уроки проводятся на бесплатной основе для всех желающих.

Занятия по рисованию будут проходить по понедельникам, с 14:00 до 16:00, по адресу: Трубниковский переулок, дом 26, строение 1.