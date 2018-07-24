Асфальт промыли в Мещанском районе

С 21 по 23 июля сотрудники коммунальных служб промыли асфальт в Мещанском районе.

Известно, что работы выполнялись без остановок даже ночью, так как в это время суток на улицах меньше людей.

— Плитку промыли по оперативному заданию Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы . Сотрудники выполнили работы, используя специальные химические средства. Промывка прошла в три этапа: смачивание тротуара, нанесение шампуня и смывание его, — рассказали в управе Мещанского района.

Работы решили организовать в период дождей, пока не наступила жара: как пояснили специалисты, влажные дороги удобнее мыть.