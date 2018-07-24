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Асфальт промыли в Мещанском районе
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Асфальт промыли в Мещанском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
С 21 по 23 июля сотрудники коммунальных служб промыли асфальт в Мещанском районе.
Известно, что работы выполнялись без остановок даже ночью, так как в это время суток на улицах меньше людей.
— Плитку промыли по оперативному заданию Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы. Сотрудники выполнили работы, используя специальные химические средства. Промывка прошла в три этапа: смачивание тротуара, нанесение шампуня и смывание его, — рассказали в управе Мещанского района.
Работы решили организовать в период дождей, пока не наступила жара: как пояснили специалисты, влажные дороги удобнее мыть.
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