В Самаре «Безопасный город» сработал на отлично

С 15 июня по 15 июля 300 камер видеонаблюдения с 20-кратным увеличением «рассмотрели» около 600 тысяч жителей и гостей областного центра. Суммарный объем видеотрафика превысил 1400 терабайт. На просмотр только этих записей может уйти 115 лет. Умные устройства при помощи алгоритмов «Лица», «Опасные предметы», «Опасное направление» умеют не только идентифицировать посетителей мероприятий, но и определить угрозу безопасности людей. При выявлении тревожных сигналов предупреждающая информация поступает на пульт дежурных служб экстренного реагирования в течение 30 секунд.

Кроме системы видеонаблюдения безопасность на улицах и площадях Самары во время массовых мероприятий обеспечивают 50 панелей экстренной связи «гражданин — полиция». За последний месяц правоохранительные органы города зафиксировали более 60 обращений, переданных при помощи «тревожной кнопки».