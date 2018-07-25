Ещё
В Самаре «Безопасный город» сработал на отлично
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Самаре «Безопасный город» сработал на отлично 

Волга Ньюс 1 час назад
С 15 июня по 15 июля 300 камер видеонаблюдения с 20-кратным увеличением «рассмотрели» около 600 тысяч жителей и гостей областного центра. Суммарный объем видеотрафика превысил 1400 терабайт. На просмотр только этих записей может уйти 115 лет. Умные устройства при помощи алгоритмов «Лица», «Опасные предметы», «Опасное направление» умеют не только идентифицировать посетителей мероприятий, но и определить угрозу безопасности людей. При выявлении тревожных сигналов предупреждающая информация поступает на пульт дежурных служб экстренного реагирования в течение 30 секунд.
Кроме системы видеонаблюдения безопасность на улицах и площадях Самары во время массовых мероприятий обеспечивают 50 панелей экстренной связи «гражданин — полиция». За последний месяц правоохранительные органы города зафиксировали более 60 обращений, переданных при помощи «тревожной кнопки».
"Оборудование, смонтированное «Ростелекомом», за месяц работы показало высокую эффективность. Сбоев не зафиксировано, атаки на серверную часть аппаратно-программного комплекса не предпринимались. Можно сказать, что система прошла испытания на отлично", — отметил директор Самарского филиала компании «Ростелеком» Сергей Иванов.
Волга Ньюс: последние новости
Вероника Скворцова и Дмитрий Азаров посетили онкоцентр и больницу им. Середавина В "Грань" приедут актеры из Москвы Самарские школьники стали лучшие в ПФО по спортивному ориентированию
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас25
Россия нашла «ахиллесову пяту» США198
Музыкант плюнул в фанатку пивом и спас ей жизнь10
По пути из Новосибирска в Томск пропал самолет2
Видео
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия нашла «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение