Власти региона: места для сжигания погибших от АЧС свиней нужно выбирать с учётом розы ветров

Дым от сжигаемых в рамках борьбы с последствиями АЧС свиных туш не должно мешать жителям близлежащих населённых пунктов. Если посёлки задымляются, следует менять место уничтожения останков, рассказал журналистам во вторник, 24 июля, министр экологии и природных ресурсов Калининградской области Олег Ступин.

"Насколько я знаю, сжигание организовано в соответствии со всеми требованиями не с подветренной стороны населённых пунктов. Жгут древесину и биологические отходы. Роспотребнадзор следит за ситуацией и регулярно проводит замеры. Главам муниципалитетов было дано указание следить за розой ветров, и если вдруг дым пойдёт на населённый пункт, то реагировать и перемещать [места сжигания] куда-то", — сообщил Ступин.

В июле региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». На прошлой неделе стало известно, что будет уничтожено всё поголовье этого хозяйства. На днях в сети появилось видео уничтожения поголовья «Правдинского свинопроизводства».