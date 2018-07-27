В правительстве заявили о необходимости законодательных мер для борьбы с АЧС

«Ситуация с АЧС сложная, требуются специальные меры, в первую очередь, на законодательном уровне. Мы подошли к тому, что все те, кто занимается выращиванием мяса свинины, от маленьких форм, от личных подворий до крупных, выполняли санитарно-гигиенические и ветеринарные требования. На мой взгляд, нужно идти на изменение законодательства, чтобы люди, занимаясь этим бизнесом, понимали, что у них есть ответственность ещё и за содержание за здоровье животных, здоровье людей и, в общем-то, для этого во всем мире существуют правила, которые, в том числе, являются международными. Поэтому это один из первых вопросов», — сказал Гордеев.

По словам вице-премьера, необходимо снижать поголовье диких кабанов, так как эти животные являются разносчиком АЧС.

«Нужно снижать численность поголовья дикого кабана, чтобы его плотность была меньше. Это касается и Тверской области, потому что, хотели бы мы или не хотели, он является основным разносчиком африканской чумы.

К сожалению, вакцины против этой болезни пока не изобрели. И этого страдают многие страны, включая европейские страны. И здесь только одно — культура производства и выполнение всех требований», — сказал Гордеев.