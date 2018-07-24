Очаг АЧС свиней выявили в соседнем с Тверской областью регионе

Управление Россельхознадзора по Тверской области сообщает о регистрации африканской чумы свиней (АЧС) на территории Ивановской, Новгородской и Саратовской областей.

Так, 20 июля при исследовании в ОБУ «Новгородская областная ветеринарная лаборатория» проб биоматериала от свиней, принадлежащих ООО «Новгородский Бекон» и находящихся на площадке откорма в п. Волот Волотовского района Новгородской области , получен положительный результат на АЧС методом ПЦР. 23 июля диагноз подтвержден ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир ), подведомственным Россельхознадзору.

В настоящее время государственная ветеринарная служба Новгородской области под контролем Управления Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям проводит все необходимые мероприятия, направленные на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней.

В связи с этим Управление Россельхознадзора по Тверской области обращает внимание владельцев животных, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на необходимость постоянного контроля за здоровьем свиней и обращения в ветеринарную службу при заболевании или падеже животных, а также просит сообщать обо всех случаях обнаружения в лесу трупов свиней или павших кабанов по телефонам «Горячей линии».