Крупнейшее издательство Башкирии объявлено банкротом

Объявлено банкротом ГУП «Издательство Башкортостан», где печатаются основные периодические издания. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», решение утвердил арбитражный суд республики 23 июля. Основная сумма требований кредиторов оценивается в 368,5 млн руб.

Конкурсное производство введено на полгода. Конкурсным управляющим организации назначена член СРО «Северная столица» Зайтуна Ахияртдинова. Ей назначена ежемесячная выплата 30 тысяч рублей. Ранее женщина сопровождала банкротство Судоремонтно-судостроительного завода Уфы

Итоги процедуры суд рассмотрит 23 января 2019 года.

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