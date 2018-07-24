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Крупнейшее издательство Башкирии объявлено банкротом
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Крупнейшее издательство Башкирии объявлено банкротом 

ГОРОБЗОР.РУ 1 час назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Объявлено банкротом ГУП «Издательство Башкортостан», где печатаются основные периодические издания. Как сообщает «Коммерсантъ-Уфа», решение утвердил арбитражный суд республики 23 июля. Основная сумма требований кредиторов оценивается в 368,5 млн руб.
Конкурсное производство введено на полгода. Конкурсным управляющим организации назначена член СРО «Северная столица» Зайтуна Ахияртдинова. Ей назначена ежемесячная выплата 30 тысяч рублей. Ранее женщина сопровождала банкротство Судоремонтно-судостроительного завода Уфы.
Итоги процедуры суд рассмотрит 23 января 2019 года.
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