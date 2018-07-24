Резидентами ОЭЗ «Дубна» и «Исток» в Подмосковье станут 9 новых компаний

Девять новых компаний станут резидентами особых экономических зон «Исток» и «Дубна» в Подмосковье , их инвестиции в проекты на территории ОЭЗ составят в общей сложности порядка 3 миллиардов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Сегодня девять компаний с общим объемом заявленных инвестиций более 3 миллиардов рублей защитили свои проекты на областном экспертном совете. Размещение этих резидентов и запуск их производств в особых экономических зонах даст региону порядка 700 новых рабочих мест», — сказал Буцаев по итогам заседания.

Так, восемь резидентов с общим объемом вложений более 2,936 миллиарда рублей разместятся в ОЭЗ «Дубна». Практически половину от общей суммы инвестиций (1,375 миллиарда рублей) вложит в создание современного производства композитных панелей для строительства тепличных комплексов ООО «БЕРОЛЮКС». Также 1,1 миллиарда рублей проинвестирует ООО «Научно-производственное объединение „Доступная среда“ в создание одноименного учебно-производственного предприятия.

ПАО „Брынцалов-А“ намерено запустить современное производство готовых лекарственных препаратов в ОЭЗ „Дубна“, при этом инвестиции составят 212 миллионов рублей. Предприятие „Дубненский кабельный завод“, которое наладит на территории ОЭЗ современное производство проводов и кабелей для авиации, вложит более 180 миллионов рублей.

ООО „ДИАМАНТ“ потратит 35 миллионов рублей на создание и производство установок на основе метода меченых нейтронов. Еще 20 миллионов рублей инвестиций вложит ООО „КСП-КЛИНРУМ“ в современное производство чистых помещений и комплектующих к ним. Компания „Первое маршрутное телевидение“ займется разработкой программного комплекса для оповещения населения в транспорте и местах массового пребывания людей, потратив на это 7,5 миллионов рублей.

АО „ДИН-связь“ продемонстрировала на экспертном совете свою уникальную разработку — программно-аппаратный комплекс DUone, который позволит безопасно хранить всю необходимую информацию — дисконтные карты, фотографии, данные из медицинской книжки. По сути это жесткий диск с большим объемом памяти, но есть кардинальное отличие. Диск можно использовать только при подключении к компьютеру, а устройство DUone работает автономно. Инвестиции в проект — 6,2 миллиона рублей.

Кроме того, на одного резидента больше станет в ОЭЗ „Исток“ — это компания „Русские магниты“. В особой экономической зоне появится центр по разработке и производству редкоземельных постоянных магнитов марки SmCo и магнитных систем на их основе. Объем инвестиций — 358,6 миллиона рублей.

Также на заседании экспертного совета Буцаев вручил свидетельства о регистрации в качестве резидентов особых экономических зон семи компаниям, защитивших свои проекты на предыдущих советах.