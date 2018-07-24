Российско-китайский форум пройдет в МИИТе 

Российско-китайский форум «Устойчивый транспорт в развитии современного города» пройдет в Российском университете транспорта (МИИТ). Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов формирования современной доступной, безопасной, надежной, экологичной транспортной инфраструктуры в мегаполисе на примере Москвы и Пекина.
Участники поговорят на такие темы, как транспортный комплекс в условиях современного мегаполиса, рельсовый транспорт в обеспечении городской мобильности современного города, проблемы и перспективы повышения экологичности и доступности транспорта в мегаполисах, отраслевое транспортное образование и кадровое обеспечение транспортного комплекса мегаполисов. В работе форума примут участие представители мэрии Москвы и Пекина, руководители транспортных компаний, столичных метрополитенов, представители транспортного бизнеса, ведущие ученые и специалисты российских и китайских университетов.
Форум пройдет по адресу ул. Образцова, д. 9, стр. 9. (ис)