Ещё
В июле клещи продолжают кусать костромичей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В июле клещи продолжают кусать костромичей 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
В костромские больницы продолжают обращаться пациенты, пострадавшие от укусов клещей. За минувшую неделю таких обращений было 319, сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области.
Из общего числа пострадавших 35 составляют дети. Больше всего обращений поступило в Мантурово, Шарье, Антроповском, Вохомском, Нейском, Нерехтском районах.
Вирусы клещевого энцефалита обнаружены в клещах, собранных в Кологривском, Октябрьском, Антроповском, Парфеньевском районах, в Макарьеве, возбудители иксодового клещевого боррелиоза — в Костроме, Костромском, Галичском, Кологривском, Красносельском, Нерехтском, Судиславском, Сусанинском муниципальных районах.
Энцефалит в этом эпидсезоне зарегистрирован у 17 человек, иксодовый клещевой боррелиоз — у 41 человека.
k1news.ru: последние новости
За полгода костромичи направили в Банк России почти 400 жалоб В Костромской области ищут родственников солдата Жители Костромской области оказались одними из самых умных по всей России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам309
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой24
Путин дал добро на новый мегамост619
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть60
Тяжелобольная Терехова не может говорить16
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение