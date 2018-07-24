В июле клещи продолжают кусать костромичей

В костромские больницы продолжают обращаться пациенты, пострадавшие от укусов клещей. За минувшую неделю таких обращений было 319, сообщает управление Роспотребнадзора по Костромской области

Из общего числа пострадавших 35 составляют дети. Больше всего обращений поступило в Мантурово Шарье , Антроповском, Вохомском, Нейском, Нерехтском районах.

Вирусы клещевого энцефалита обнаружены в клещах, собранных в Кологривском, Октябрьском, Антроповском, Парфеньевском районах, в Макарьеве , возбудители иксодового клещевого боррелиоза — в Костроме , Костромском, Галичском, Кологривском, Красносельском, Нерехтском, Судиславском, Сусанинском муниципальных районах.

Энцефалит в этом эпидсезоне зарегистрирован у 17 человек, иксодовый клещевой боррелиоз — у 41 человека.