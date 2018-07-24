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В Бутырском районе появится подразделение военно-патриотического центра «Вымпел»
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В Бутырском районе появится подразделение военно-патриотического центра «Вымпел» 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Встреча представителей администрации Бутырского района, досугово-спортивного центра «Гармония» и директора военно-патриотического центра «Вымпел» Святослава Омельченко состоялась на днях в помещении Совета депутатов муниципального округа Бутырский. В рамках встречи обсуждались вопросы организации структурного подразделения ВПЦ «Вымпел» на территории района.
Предварительно этот вопрос обсуждался с представителями образовательных учреждений и получил активную и всестороннюю поддержку. Старшеклассники и их руководители, которым представилась возможность в мае принять участие в специальном комплексном мероприятии «Дорогами отцов», подготовленном ВПЦ «Вымпел», ждут старта проекта, который даст ребятам уникальную возможность общения с инструкторами, участниками и директором центра.
Отмечается, что программа будет построена на основе уникальных методик подготовки личного состава элитных спецподразделений «Вымпел», «Альфа», «Бастион» и Президентского полка и реализовываться совместно с Фондом поддержки ветеранов спецподразделений «Вымпел» и «Альфа». (ис)
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