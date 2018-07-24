О нюансах открытия собственного бизнеса расскажут вблизи Бутырского района

Семинар на тему «Стартап: открываем свой бизнес» состоится 27 июля вблизи Бутырского района. Всех желающих ждут в помещении культурного центра «Марьина Роща» на Октябрьской улице.

— Участники узнают, как найти новую или реализовать собственную уникальную идею для бизнеса, чем отличаются ООО и ИП, а также получат рекомендации о подходящей системе налогообложения. Мероприятие проведут специалисты ГБУ «Малый бизнес», — сообщили в центре.

Начало в 15.00. Регистрация доступна по ссылке.

Напомним, культурный центр «Марьина Роща» находится по адресу Октябрьская ул., д. 58. (ис)