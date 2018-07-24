Проданные идеалы: почему покончила с собой одна из создательниц FEMEN (ФОТО)

Французский журналист Оливье Гужон, первым в массмедиа своей страны описавший в 2009 году движение «секстремисток», опубликовал в 2017 году книгу «FEMEN — история предательства», где рассказал о том, как Инна Шевченко вытеснила из движения его создательниц, прежде всего Александру Шевченко и Оксану Шачко.

«Почему? Потому что Александра и Оксана — искренние революционерки, которые формируют движение за равенство и солидарность, тогда как Инна преследует личные цели», — отметил Гужон 19 октября 2017 года в интервью изданию Mediapart. По его словам, с захватом в 2012 году руководства в FEMEN Инной Шевченко произошло следующее: «Революционное движение расширилось и лишилось изначальной идеологии: борьба за равенство полов с помощью „секстремизма“. Изначально акции были направлены против таких вещей, как, например, секс-индустрия, но затем стали все сильнее ориентироваться на то, что обладает большей медийной ценностью…»

«Сегодня она держит FEMEN в ежовых рукавицах. Александру и Оксану вытеснили с невероятной агрессией, — описывало 23 сентября 2017 года деятельность перебравшейся в Париж Инны Шевченко французское издание L'OBS. — Инна же безраздельно царствует в Femen, участвует в конференциях и дебатах в Оксфорде, Кэмбридже и Страсбурге . В свои 27 с небольшим она уже стала видной фигурой, в дорогих туфлях и с сумочкой Longchamp. У нее большое будущее…» В 2012 году Le Figaro включило Инну Шевченко в список 20 влиятельнейших женщин мира, годом позже президент Франсуа Олланд представил почтовую марку, на которой Марианна (символ Франции ) имела черты Инны Шевченко.

На руку Инне Шевченко сыграли налаженные ею в 2012 году тесные связи с французской леволиберальной богемой и медийной средой. В книге «Инна», опубликованной в 2014 году Каролин Фурест (колумнист левых журнала ProChoix и газеты Le Monde , ведущей передач на радио France Inter и France Culture, преподавательница Института политических наук и сотрудниц Фонда Анны Линд), Инна Шевченко была представлена как единоличная создательница FEMEN, Александра Шевченко и Оксана Шачко в прямом смысле слова выброшены в забвение. «Каролин Фурест… заявила Оксане и Александре, что им не рады во Франции», — отметил Гужон в интервью Mediapart, напомнив про «ее связи в СМИ и министерствах (она много говорит о них в книгах и интервью)».

Фурест — достаточно влиятельная фигура, автор ряда пропагандистских политических книг, например, «Секретная жизнь Марин Ле Пен» (2012 год) или «Когда левые действуют смело» (2013 год), не только удостоенных престижных премий, но и направленных в пользу левой Социалистической партии , пришедшей к власти во Франции после победы Олланда на президентских выборах 2012 года. Она действительно могла сделать жизнь очень приятной одним (Инне Шевченко) и очень тяжелой другим (как Оксане Шачко).

Радикальные акционистки оказались тесно обласканы левачащим западным истеблишментом, как и с восторгом принятые на Западе российские Pussy Riot. И часть из «революционеров» оказалась готова променять свои идеалы на сладкую буржуазную жизнь, сдаться Матрице. «Петя любит комфорт, хорошую одежду и двенадцатилетний виски», — рассказал в 2017 году журналистке «Коммерсанта» Олесе Герасименко близкий друг Петра Верзилова (продюсера панк-группы Pussy Riot и мужа одной из ее активисток Надежды Толоконниковой ) художник и общественный активист Алексей Кнедляковский.

Для Оксаны Шачко, судя по всему, это было тяжело, в том числе в материальном плане (отсутствие постоянного жилья, денег и прочее). Как сообщила сегодня «Новой газете» ее бывшая коллега по FEMEN и близкая знакомая Яна Жданова , лишь недавно «вроде бы, стало налаживаться». Однако, хотя в последние месяц-полтора в материальном и карьерном плане жизнь Оксаны наладилась и у нее проходили персональные выставки ее картин, по словам Ждановой, та «последнее время была в депрессии». И эта попытка самоубийства, по данным Telegram-каналов, была уже не первой.

Судя по всему, ей тяжело было осознавать, что цели движения, бывшего смыслом ее жизни, не просто затуманены, а преданы и проданы.

«Я бы взяла деньги даже у дьявола!» — прямо заявила 15 июля 2013 года Би-Би-Си Инна Шевченко.

Через 2,5 года Шачко, Жданова и Александра Шевченко выступили с публичным протестом, обвиняя одну из создательниц FEMEN Анну Гуцол в организации платных митингов.

А 23 июля 2018-го года Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством.