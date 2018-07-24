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Двор благоустроят в Красносельском районе
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Двор благоустроят в Красносельском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В Красносельском районе благоустроят двор, где находятся здания по адресам: улица Малая Красносельская, дома 10/3 и12; Красносельский переулок, дом 6/3. Такой информацией 24 июля поделился сотрудник Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Дмитрий Иванов.
— Работы уже стартовали. В этом дворе планируют обустроить дорожно-тропиночную сеть и отремонтировать системы освещения, — проинформировал Дмитрий Иванов.
По его словам, на данном участке недавно полностью обновили дорожное покрытие и заменили бортовой камень.
Все благоустроительные работы запланировано закончить до конца августа 2018 года.
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