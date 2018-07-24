В фондовой оранжерее Главного ботанического сада вблизи Бутырского района стартовали волонтерские дни

О начале волонтерских дней объявили в фондовой оранжерее Главного ботанического сада имени Цицина, расположенного вблизи Бутырского района. Помогать сотрудникам приводить в порядок территорию оранжереи можно по понедельникам с 11.00 до 14.00.

Также там сообщили, что волонтеры необходимы и для наблюдения за экспозициями в период свободного перемещения посетителей. Отправить заявку можно на почту info@moscowtropics.ru или в директ Инстаграм-профиля @moscowtropics, либо связавшись с куратором волонтерских программ Евгением Гусевым посредством электронной почты gusevps@yandex.ru.

Напомним, Главный ботанический сад находится по адресу ул. Ботаническая, 4. (ис)