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У донских чиновников появилась возможность отслеживать жалобы граждан в соцсетях
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У донских чиновников появилась возможность отслеживать жалобы граждан в соцсетях 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Реагировать на жалобы в соцсетях чиновники должны будут в течение суток
В ближайшее время в российских регионах заработает новая мониторинговая компьютерная программа «Инцидент менеджмент». Программа позволит чиновникам отслеживать посты жителей с негативной оценкой деятельности властей в социальных сетях и реагировать на них. С высокой долей вероятности, она будет применена и в Ростовской области. — Несколько постов по одной теме в разных соцсетях можно объединять в один кейс — он будет называться «инцидент». Тогда ответ официальных структур на него автоматически будет отправляться ко всем сообщениям по этой теме вне зависимости от соцсети. Отрабатывать каждый «инцидент» местные власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе, — пишет РБК со ссылкой на одного из региональных чиновников, присутствовавших на презентации программы. По информации издания, изначально «Инцедент менеджмент» предназначался для коммерческих компаний. Однако его испытания проводились и на муниципальном уровне в ряде регионов. Как сообщает «Медуза», внедрить программу по всей России предполагается к 2019 году. — В Ростовской области эта программа не испытывалась. Когда она заработает в регионе, пока неизвестно. Возможно, с 1 января 2019 года, — уточнили в пресс-службе правительства Ростовской области. В пресс-службе компании «Медиалогия», разработавшей «Инцидент», корреспонденту 161.ru сообщили, что на данный момент нет информации касательно применения программы в донском регионе. — Программы «Медиалогии» стоят немало, и тратить на это деньги налогоплательщиков нельзя. В Ростове на уровне бюджетных закупок ничего подобного не планируется. Тем более, пока неясно, как это будет регулироваться с правовой точки зрения, — добавил 161.ru источник в администрации донской столицы.
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