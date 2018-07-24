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За участие в рекламе онлайн-казино могут назначить исправительные работы
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За участие в рекламе онлайн-казино могут назначить исправительные работы 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Сенаторы намерены в ближайшее время рассмотреть вопрос об ужесточении наказания за рекламу онлайн-казино. Речь идет не только об увеличении штрафов, но и о назначении исправительных работ. Как рассказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, соответствующее поручение было дано комитету Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.
Как заявил сенатор Эдуард Исаков, интернет-пространство переполнено агрессивной рекламы онлайн-казино, деятельность которых запрещена федеральным законом, пишет Газета.ру.
С одной стороны, Роскомнадзор пытается бороться с нарушениями; с другой, очень часто известные музыканты, артисты и ведущие, призывают играть в азартные игры. В Совфеде назвали подобную ситуацию неприемлемой и намерены с ней бороться радикальными способами. Например Исаков считает, что если артист минуту, что называется «поработал языком», то может и 15 суток помахать лопатой на благо общества.
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