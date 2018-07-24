Как ВС препарировал нотариальный тариф

Верховный суд РФ 24 июля в качестве кассационной инстанции признал незаконным отказ нотариуса удостоверить доверенность клиенту без оплаты услуг правового и технического характера. Журналист Legal.Report стал свидетелем того, как в ходе заседания председательствующий судья ярко и эмоционально изложил позицию ВС РФ, в очередной раз поддержавшего практику региональных судов по поводу навязывания нотариусами дополнительных услуг.

Заседание началось с того, что председательствующий Александр Кликушин попросил судью Татьяну Назаренко коротко представить материалы дела. Из ее доклада следовало, что 9 декабря 2016 года гражданин Максим Сарваров обратился в суд к нотариусу Красноярского нотариального округа Светлане Зылевич (обязанности которой временно исполняла Надежда Никишина) за совершением нотариального действия — удостоверения доверенности. При этом Сарваров представил самостоятельно подготовленную доверенность, распечатанного на принтере на листе бумаги формата А4. Он попросил нотариуса удостоверить ее с оплатой законодательно установленного нотариального тарифа в размере 200 руб., без оказания ему дополнительных услуг правового или технического характера — но получил отказ.

По словам исполняющей обязанности нотариуса, плата за указанное действие «установлена Нотариальной палатой Красноярского края и составляет 1 500 рублей», куда входит и 200-рублевый тариф. Удостоверить же «самодельную» доверенность на условиях клиента не представляется возможным. Эта позиция была изложена и в письменном ответе и.о. нотариуса от 9 января 2017 года. Посчитав отрицательный ответ незаконным и необоснованным, Сарваров обратился в Железнодорожный районный суд Красноряска с иском о фактическом навязывании ему платных услуг, и 16 мая 2017 года судья Игорь Медведев вынес решение: признать незаконным отказ в совершении нотариального действия «по мотивам неуплаты заявителем услуг правового и технического характера». Однако 18 сентября 2017 года апелляционным определением Красноярского краевого суда решение в части удовлетворения требований Сарварова было отменено.

Последний, усмотрев в этом нарушение норм материального права, подал кассационную жалобу в ВС РФ. Сарваров указал, что в услугах правового и технического характера не нуждался и что услуги эти являются факультативными по отношению к нотариальным. Оспаривая определение Красноярского краевого суда, он не согласился и с его выводами о необходимости изготовления доверенности на специальном бланке — никаких подобных ограничений в законодательстве, по мнению заявителя, не существует. А отказ он связал исключительно с фактом неоплаты им «технических» услуг, что также противозаконно.

Поскольку Сарваров ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие, а нотариус Зылевич (она, кстати, занимает должность президента Нотариальной палаты Красноярского края) прислала вместо себя в суд двух представителей, Дуб и Калинову, Александр Кликушин предложил им высказать свои доводы.

По солидарному мнению представителей — они выступали, дополняя друг друга — доводы заявителя несостоятельны.

— Вот Сарваров указывает, что он обратился к нотариусу… — начала зачитывать бумагу одна из представителей.

— Давайте-ка без обстоятельств дела! — внезапно прервал ее Кликушин. — Мы все-таки кассационная инстанция. Не повторяйтесь, история нам понятна. Здесь надо говорить о нарушении норм материального права!

Выступавшая заметно смутилась. Но довела свою речь до конца, отметив, что техническая работа таки «была проведена», а Сарваров отказался платить именно за заверение распечатанной на бланке доверенности.

— Полагаем, апелляционное определение соответствует закону! — повторилась представитель нотариуса Дуб. — Работы были проведены…

— Какие работы-то? — поинтересовался Кликушин. — Вот этот самый бланк? А вы вообще предупреждаете заявителей о стоимости услуг?

— Обязательно, — немного смущаясь, заверила представитель. — Расценки мы вывешиваем в общедоступных местах, устно предупреждаем…

— Вы указываете на то обстоятельство, что якобы эти услуги были оказаны. А в апелляционном определении ничего этого нет, — вступила в диалог судья Татьяна Назаренко. — Там совсем иные основания для отказа — обязательное оформление на бланке и так далее. То, что вы сейчас говорите, судом ни одной инстанции не установлено!

Дуб снова смутилась и попыталась что-то пояснить про бланки, но ее тут же прервал Кликушин.

— Сколько же стоит такой бланк, а? — с интересом спросил судья. — Наверное, тысячи полторы за пачку?

После подсчетов выяснилось, что Кликушин угадал с точностью почти до рубля.

— Так все же какое конкретно основание для отказа есть в законе, в статье 48 Закона о нотариате по вашему мнению? — продолжал наседать он.

— Ну, в день обращения ему не отказывалось, — пыталась парировать Дуб. — Ему просто разъяснили… а основание вообще — отказ от оплаты проведенной работы.

— Так где же в статье 48 сказано, что возможен отказ по данным основаниям?! — воскликнул судья, внимательно глядя на представителя. Та в который раз замялась. Зато представитель Калинова слегка невпопад пыталась напомнить суду про Налоговый кодекс, где в качестве основания прописана неоплата тарифа.

— Тариф-то, насколько я помню, он хотел уплатить, — задумчиво протянул Кликушин.

— Он и его не уплатил! — заявила Калинова. — Хочу добавить: нотариус находится на самофинансировании, он несет значительный комплекс расходов, оплата сотрудников, оплата помещения…

Кликушин, казалось, только и ждал этих слов. За следующие пять минут он буквально разгромил все тезисы стороны нотариуса, говоря весьма эмоционально — но при этом вполне корректно и аргументированно.

— Знаете, можно не содержать сотрудников, — начал он. — И в помещении своем можно работать. Вы тут называете такие вещи, знаете ли, которые к рассматриваемому правовому вопросу вообще не относятся! Вы можете и сто человек нанять, и что — будете включать это в тариф, что ли?! Чтобы доверенность стала стоить 10 000 рублей?! Во вам Сарваров говорит: я сам сделал доверенность, понимаете, сам. И ничего вам не надо делать, просто проверить и удостоверить. За что вы, кстати, берете нотариальный тариф, эти 200 рублей? За красоту, простите, нотариуса?!

— За исполнение обязанностей, — тихо произнесла Калинова.

— Вот именно! — подхватил Кликушин. — А что в круг этих обязанностей входит? Установление личности, внесение в реестр… Вот приду я к государственному нотариусу — есть ведь такой в России? — с распечатанной доверенностью, сколько я заплачу? 200 рублей, верно?

— Да, — обреченно подтвердила представитель.

— Вот. Здесь и правовая работа, и техническая, так? И все сюда как-то войдет. И вот у меня вопрос: а что такое тогда нотариальный тариф, из чего он складывается? За что его нотариус получает-то вообще? За что вы его берете, а?

— За установление личности…ну да.

— А у государственного нотариуса — все то же самое, — наступал Кликушин. — Какая разница тогда? Почему же у него 200 рублей — а у вас 1500?

— Уважаемый суд, у нас за семь лет законодательство претерпело ведь изменения, — начала Калинова. — Нотариус может осуществлять целый спектр допуслуг… можно проводить проверку на федеральных ресурсах на банкротство и так далее.

— Проверку чего-о?! — воинственным тоном произнес судья. — Ну банкрот он, и что дальше? Вы ему не удостоверите доверенность? Он у вас пораженный в правах, что ли, получается?! Ладно, спасибо, вы тут уже достаточно пояснили… мы давно вышли за пределы предмета разбирательства.