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Молодые россияне назвали самые непрестижные профессии
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Молодые россияне назвали самые непрестижные профессии 

Rambler News Service 8 минут назад
Наименее престижными профессиями молодые россияне считают работу ученого, учителя и сотрудника сферы обслуживания, говорится в исследовании РАНХиГС «Трудоустройство молодежи. Стратегии профессионального развития молодежи».
«Наименее престижными в глазах молодых людей являются профессии учителя или преподавателя, ученого и работника сферы обслуживания», — говорится в исследовании.
Эксперты РАНХиГС отмечают, что в региональных столицах для 6,9% опрошенных профессия ученого кажется перспективной, в крупных, средних и малых городах таких оказалось 5,3%. Профессию учителя считают перспективной 7,3% опрошенных из крупных, средних и малых городов, из региональных столиц — 3,7%.
В исследовании сообщается, что 44,7% работников сферы науки, образования и культуры хотят поменять специальность в ближайшие несколько лет, в сфере услуг и торговли — 48,9%. Среди молодых работников желают сменить профессию преимущественно те, кто оценивают свой уровень жизни как низкий — их 69,2%. «По мере роста уровня жизни немного сокращается доля юношей и девушек, стремящихся что-то изменить в своей карьере. Тем не менее, даже среди тех, кто оценивает свой уровень жизни как высокий, 41,5% молодых людей хотели бы получить новую или сменить старую профессию», — отмечают эксперты.
«Невозможность получить перспективную профессию молодежь в основном связывает с отсутствием склонности к популярным профессиям или специальностям; отсутствием денег для оплаты обучения; невозможностью получить престижное образование в своем городе», — отмечают эксперты.
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