Сотрудники Дома культуры «Первомайское» пригласили граждан старшего поколения на занятия

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Сотрудники Дома культуры «Первомайское» одноименного поселения пригласили граждан старшего поколения на занятия по декоративно-прикладному творчеству. Ближайший мастер-класс состоится 26 июля.

— Наш кружок организован в рамках реализации пилотного проекта «Московское долголетие», идея создания которого принадлежит столичному мэру Сергею Собянину . Мы видим энтузиазм со стороны граждан старшего возраста. Людям нравятся эти занятия, — отметила заместитель директора Дома культуры «Первомайское» Светлана Горовая. — Недавно состоялось открытие выставки предметов декора, изготовленных посетителями кружка.

Она добавила, что приступить к занятиям могут все желающие, достигшие пенсионного возраста.