Николай Панков: Володин напомнил о приоритете перевооружения сельхозтехники

В ТамТам-канале «Пара слов» депутата Госдумы Николая Панкова появился новый пост. В этот раз он рассказал о ситуации о планах приобретения сельскохозяйственной техники в 2019 году:

"Спикер Володин предложил на заседании Государственной Думы принять постановление по сельскому хозяйству. В нем лидеры всех фракций обратились в правительство к Силуанову и Гордееву о выделении средств на приобретение сельхозтехники в размере 15 млрд рублей в бюджете 2019 года. Отмечу, выделение финансирования в таком объеме до этого не было. Володин перед голосованием напомнил о приоритете технического перевооружения и необходимости использования техники в лизинг. "