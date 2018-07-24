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Николай Панков: Володин напомнил о приоритете перевооружения сельхозтехники
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Николай Панков: Володин напомнил о приоритете перевооружения сельхозтехники 

САРАТОВ24 1 час назад
Фото: САРАТОВ24
В ТамТам-канале «Пара слов» депутата Госдумы Николая Панкова появился новый пост. В этот раз он рассказал о ситуации о планах приобретения сельскохозяйственной техники в 2019 году:
"Спикер Володин предложил на заседании Государственной Думы принять постановление по сельскому хозяйству. В нем лидеры всех фракций обратились в правительство к Силуанову и Гордееву о выделении средств на приобретение сельхозтехники в размере 15 млрд рублей в бюджете 2019 года. Отмечу, выделение финансирования в таком объеме до этого не было. Володин перед голосованием напомнил о приоритете технического перевооружения и необходимости использования техники в лизинг. "
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