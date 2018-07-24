Ещё
Все поручения — по рации. Новое производство без рабочих открылось в Нижегородской области
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Все поручения — по рации. Новое производство без рабочих открылось в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото Кирилла МартыноваВсе поручения — по рации. Новое производство без рабочих открылось в Нижегородской областиСразу два импортозамещающих производства по выпуску не имеющей аналогов в России продукции в общим объемом инвестиций в 1,3 млрд рублей открылись в регионе. Одно в Дзержинске, другой — в Пильнинском районе. На одном из предприятий побывал наш фотокорреспондент Кирилл Мартынов.
Сегодня в Дзержинске состоялся запуск нового производства сополимерных акриловых дисперсий ООО «Компания Хома». Запустить новые мощности помогли средства федерального бюджета, которые Нижегородская область привлекла из Фонда развития промышленности.
Современное оборудование позволяет управлять потенциально опасными химическими процессами на надежном расстоянии. Поэтому на производстве практически не видно рабочих.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородцы увидят «кровавую Луну» Пропавший в центре Нижнего Новгорода мужчина найден погибшим Финалисты «Команды правительства» представят свои проекты на ток-шоу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам309
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой24
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть66
Тяжелобольная Терехова не может говорить17
Путин дал добро на новый мегамост631
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение