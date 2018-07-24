Все поручения — по рации. Новое производство без рабочих открылось в Нижегородской области

Фото Кирилла МартыноваВсе поручения — по рации. Новое производство без рабочих открылось в Нижегородской области Сразу два импортозамещающих производства по выпуску не имеющей аналогов в России продукции в общим объемом инвестиций в 1,3 млрд рублей открылись в регионе. Одно в Дзержинске, другой — в Пильнинском районе. На одном из предприятий побывал наш фотокорреспондент Кирилл Мартынов Сегодня в Дзержинске состоялся запуск нового производства сополимерных акриловых дисперсий ООО «Компания Хома». Запустить новые мощности помогли средства федерального бюджета, которые Нижегородская область привлекла из Фонда развития промышленности Современное оборудование позволяет управлять потенциально опасными химическими процессами на надежном расстоянии. Поэтому на производстве практически не видно рабочих.