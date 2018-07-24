В Нижегородской области открылось импортозамещающее производство акриловых дисперсий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 июля. / ТАСС /. Новое производство акриловых дисперсий «Компании Хома» открылось во вторник в Дзержинске Нижегородской области . Проект входит в план мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности России , сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Мощность нового производства — 12 тыс. тонн сополимерных акриловых дисперсий в год. Было создано 15 высокопроизводительных рабочих мест. Общий объем инвестиций по проекту составил 530 млн рублей, в том числе средства Фонда развития промышленности — 150 млн рублей", — говорится в сообщении.

В сентябре при реализации второго этапа инвестпроекта состоится открытие линии поливинилацетатных дисперсий. На этом участке будет создано еще десять рабочих мест, добавили в правительстве.

Как отметил на церемонии открытия производства генеральный директор «Компании Хома» Сергей Новиков , сополимерные акриловые дисперсии разработаны нижегородскими учеными. По его словам, до сих пор подобные продукты закупали за рубежом, хотя они востребованы во многих отраслях отечественной промышленности.

Киргизию, Иран и "Потребность в акриловых дисперсиях есть у предприятий мебельной, приборостроительной, строительной, химической промышленности: это тара, упаковка, полуфабрикаты для производства скотча и этикеток, обойные покрытия и так далее. Предприятие планирует выходить и на экспортные рынки — в Казахстан Пакистан ", — отметил Новиков.

"Компания Хома" — российский химический холдинг, в состав которого входят предприятия по производству полимерных дисперсий, клеевых и лакокрасочных материалов для различных областей применения.