В список перспективных особо охраняемых природных территорий вошли гора Гасфорта и плато Мекензи

Сегодня депутаты Севастополя на очередном пленарном заседании приняли восемь законов. В их числе и важный для города закон об оказании бесплатной юридической помощи социально незащищённым гражданам, а также законопроект «Об утверждении перечня перспективных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения города Севастополя».

В перечень перспективных ООПТ авторы проекта закона предлагают включить 14 территорий, среди которых плато Мекензи, гора Спилия (Аскети), бассейн реки Уппа (Уппинская котловина), гора Гасфорта и прилегающая к ней территория, урочище Чукур-Кая, пещеры Зефир-Коба и пещеры Чукур-Коба на Сапун-горе, холм Канробера и другие. Проект закона был принят в первом чтении, с учетом внесения поправок в срок до 17 августа.

«Принят в первом чтении один проект закона об утверждении перечня перспективных, особо охраняемых территорий. Мы возражали в принципе против рассмотрения данного проекта закона по той причине, что на наш взгляд грубо нарушаются требования законодательного процесса в части необходимости получения соответствующих заключений: отсутствуют заключения контрольно-счетной палаты, департамента финансов, отсутствует финансово-экономическое обоснование в принципе по данному проекту закона. Мы все-таки думаем, что при рассмотрении данного закона во втором чтении это решение будет принято в соответствии с требованиями нашего севастопольского законодательства», — прокомментировал принятие проекта об ООПТ представитель губернатора в заксобрании Михаил Вавилов.

При этом Вавилов оценил сегодняшнее заседание как продуктивное и отметил, что восьми принятых законов пять находились в перечне законов, требующих корректировки или принятия, который правительство направляло ранее в законодательное собрание.

Фото: sevzakon.ru