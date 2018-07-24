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Должностные лица «Мосэнерго» привлечены к административной ответственности после проверки Ростехнадзора
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Должностные лица «Мосэнерго» привлечены к административной ответственности после проверки Ростехнадзора 

RUБЕЖ 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (МТУ Ростехнадзора) провело плановую выездную проверку в отношении ПАО «Мосэнерго» и выявило нарушения требований промышленной безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.
Так, не установлен срок безопасной эксплуатации оборудования, не обеспечиваются мероприятия по защите персонала от воздействия химически опасных веществ при химическом поражении и авариях, не обеспечена техническая возможность сбора проливов в случае разгерметизации автоцистерн при сливе кислоты, щелочи на одном из объектов.
Также в помещениях опасного производственного объекта, где в условиях эксплуатации возможно выделение паров кислот и щелочей, не обеспечен автоматический контроль за их содержанием в воздухе с сигнализацией превышения предельно допустимой концентрации.
Кроме того, по состоянию на 21 июня 2018 года допускается эксплуатация технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте с истекшим сроком безопасной эксплуатации, не обеспечено проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, фактический срок службы которых превышает двадцать лет.
По результатам проверки составлен акт, выдано предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных нарушений, должностные лица «Мосэнерго» привлечены к административной ответственности.
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