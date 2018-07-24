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Танцевальный урок проведут в Марушкинском
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Танцевальный урок проведут в Марушкинском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 27 июля проведут танцевальный мастер-класс.
— Такие творческие встречи мы организовываем регулярно. На предыдущих мастер-классах жители и гости поселения смогли освоить азы классических танцев. Сейчас мы подготовили для участников творческого урока много интересного. Ведущими мастер-класса станут профессиональные хореографы. Мы уверены, что мероприятие будет интересно жителям всех возрастов, — уточнили организаторы встречи.
Отметим, что начало мастер-класса запланировано на 18:00. Мероприятие пройдет в рамках программы «Летняя веранда».
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