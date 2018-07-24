Развлекательную программу «Хорошее настроение» проведут в Московском

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Сотрудники Дворца культуры «Московский» 24 июля организуют праздничное мероприятие «Хорошее настроение».

В рамках встречи гости совместно с ведущим Владимиром Роем исполнят популярные народные и эстрадные композиции.

— Подобные мероприятия для любителей вокального искусства мы проводим на постоянной основе. Гости смогут исполнить популярные песни советской эпохи и военных лет. Ведущий вместе с посетителями выберет подходящие композиции, — сообщил методист Дворца культуры «Московский» Алексей Мурашов

Мероприятие начнется в 14:00. Оно пройдет в кабинете №102 по адресу: микрорайон 1, дом №49.