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Развлекательную программу «Хорошее настроение» проведут в Московском
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Развлекательную программу «Хорошее настроение» проведут в Московском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Дворца культуры «Московский» 24 июля организуют праздничное мероприятие «Хорошее настроение».
В рамках встречи гости совместно с ведущим Владимиром Роем исполнят популярные народные и эстрадные композиции.
— Подобные мероприятия для любителей вокального искусства мы проводим на постоянной основе. Гости смогут исполнить популярные песни советской эпохи и военных лет. Ведущий вместе с посетителями выберет подходящие композиции, — сообщил методист Дворца культуры «Московский» Алексей Мурашов.
Мероприятие начнется в 14:00. Оно пройдет в кабинете №102 по адресу: микрорайон 1, дом №49.
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