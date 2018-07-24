Ещё
И.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Антон Аверин проведет личный прием граждан
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

И.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Антон Аверин проведет личный прием граждан 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииИ.о. заместителя Губернатора Нижегородской области Антон Аверин проведет личный прием граждан 21 августа с 14.00 Приемная граждан Губернатора и Правительства Нижегородской области проведет прием жителей города и области. На вопросы нижегородцев ответит исполняющий обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области Антон Аверин, координирующий вопросы:
реализации государственной политики в области строительства и промышленности строительных материалов;
формирования и реализации государственной политики,
государственного управления, определения приоритетных направлений развития жилищного строительства, осуществления государственного контроля (надзора) за долевым строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Нижегородской области, предоставления мер государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, привлекающих денежные средства граждан для строительства многоквартирных домов, и некоммерческим организациям, созданным лицами, пострадавшими от действий (бездействия) таких застройщиков, на территории Нижегородской области, а также обеспечения переселения граждан из признанных в установленном порядке непригодными для проживания жилых помещений, аварийными и подлежащими сносу многоквартирных домов жилищного фонда Нижегородской области;
реализации государственной политики в сфере транспорта и дорожного хозяйства в Нижегородской области;
реализации государственной политики Нижегородской области в сфере градостроительной и архитектурной деятельности, а также в области ценообразования и сметного нормирования в строительстве;
реализации полномочий в сфере государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Нижегородской области;
осуществления регионального государственного строительного надзора;
реализации государственной политики в сфере государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия.
На прием могут записаться жители Нижегородской области, иные граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие исполняющего обязанности заместителя Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области А. В. Аверина.
Желающим записаться на прием необходимо обратиться в Приемную граждан по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет № 22 и предоставить копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.
Режим работы Приемной граждан: понедельник — четверг с 9.00 до 18.00, пятница и предпраздничные дни — с 9.00 до 17.00.
Справочная информация по телефонам: (831) 439 04 98, 430 96 39.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородцы увидят «кровавую Луну» Пропавший в центре Нижнего Новгорода мужчина найден погибшим Как «Эффективная губерния» повышает производительность труда
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия стянула военную технику к западным рубежам315
Чемпион мира погиб при крушении самолета под Москвой26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть67
Тяжелобольная Терехова не может говорить19
Путин дал добро на новый мегамост633
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология Наука и техника
00:59
«Нафтогаз» против «Газпрома»: и целого мира мало
Компании Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение